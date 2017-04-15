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آخر تحديث: السبت، 15 - أبريل - 2017 الساعة 10:14:51ص
مصدر عسكري : مصرع جنود سودانيين وعدد من المرتزقة في غارات لطيران العدوان بالمخا
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مصدر عسكري : مصرع جنود سودانيين وعدد من المرتزقة في غارات لطيران العدوان بالمخا
[15/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
 أكد مصدر عسكري مصرع عدد من الجنود السودانيين والمرتزقة في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية المخا غرب محافظة تعز .
وذكر المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف عربتين إماراتيتين كانتا محملتين بالجنود السودانيين وعدد من مرتزقة العدوان من أبناء الصبيحة بمديرية المخا ما أدى إلى مصرع العشرات منهم .

وأوضح المصدر أن استهداف العربتين سبب حالة سخط واستياء بين الجنود السودانيين المشاركين في العدوان على اليمن مما دفع الضباط الإماراتيين والسودانيين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الغارات ومسبباتها.

وأشار المصدر إلى أن عدد الذين لقوا حتفهم بغارات العدوان من أبناء الصبيحة بلغ أكثر من ١٩ مرتزقاً لم يشملهم أي اهتمام من قب لجنة تقصي الحقائق المكلفة .

يذكر أن تحالف العدوان يقدم المئات من أبناء المحافظات الجنوبية بينهم قادة ، وقوداً للمعارك بغية تحقيق أطماعه وأهدافه الخبيثة في اليمن.

سبأ
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