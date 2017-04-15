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أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان
[15/أبريل/2017] جيزان - سبأ:
اقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية تبة البلبلة شرق الطوال بجيزان، مكبدين مرتزقة الجيش السعودي خسائر في الأرواح والعتاد.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا تبة البلبلة شرق الطوال وسقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي خلال الأقتحام واغتنام عتاد عسكري.
وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات عسكرية سعودية في الخوجرة والدوحة وشبكة المصفق وقرية أبو المض وموقع جحفان محققين إصابات مباشرة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على تبة البلبلة شرق الطوال، وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة.
سبأ