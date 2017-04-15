مقتل وإصابة أكثر من 15 مرتزق بينهم قيادات في تدمير طقم قبالة موزع بتعز [15/أبريل/2017] تعز - سبأ:

دمرت فرق الهندسة بالجيش واللجان الشعبية اليوم طقم عسكري قبالة موزع بمحافظة تعز، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الفرق الهندسية فجروا طقم قبالة موزع وسقوط اكثر من 15 من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح بينهم القيادي المرتزق عائد عواس الحميدي الصبيحي قائد سرية والمرتزق أحمد محمد مليط المطرفي الصبيحي، والمرتزق حسان طالب الصبيحي والمرتزق يوسف قوير.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 27 غارة على معسكر خالد وقرى مجاورة له خلال الساعات الماضية.

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