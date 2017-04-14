محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في إستهداف مواقع العدو بجيزان ونجران وعسير





واصلت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم قنص جنود العدو السعودي ودك معاقلهم وثكناتهم العسكرية في نجران وجيزان وعسير ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الكرس، بالإضافة إلى إستهداف القوة الصاروخية والمدفعية مواقع السودانة وتجمعات للجنود السعوديين في موقع جلاح ومدرسة الغاوية أدى إلى مقتل وجرح العديد من جنود العدو السعودي .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات عسكرية سعودية غربي الربوعة وموقع المسيال بعسير وأخرى مستحدثه خلف المسيال واشتعال النيران في الموقع .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت ايضاً موقعي العش وعليب بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .

سبأ [14/أبريل/2017] جيزان - سبأ:سبأ