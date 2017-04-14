رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يفوز على منتخب عمران ويستعيد صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة





استعاد فريق أهلي صنعاء صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم بفوزه على ضيفه منتخب عمران بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب وحدة صنعاء في ختام الجولة الثالثة من البطولة.



تقدم الأهلي بالهدف الأول عبر لاعبه أحمد جوبح في الدقيقة الثالثة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي بداية الشوط الثاني عدل منتخب عمران النتيجة بواسطة إسماعيل الزيلعي، لكن الأهلي عاد للتقدم في النتيجة من جديد بهدف زكريا طفطوف في الدقيقة 56 وعزز زميله علي صلول النتيجة بإحرازه ثالث الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 83.



بهذا الفوز الثمين تصدر الأهلي المجموعة برصيد تسع نقاط, في حين تراجع منتخب عمران للمركز الخامس برصيد نقطة.



وكان إتحاد اب رابع الترتيب بثلاث نقاط حقق فوزه الأول في البطولة عندما فاز أمس على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف.



وتنطلق الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى الأربعاء المقبل بلقاء وحيد يجمع شعب إب المتصدر بتسع نقاط مع مضيفه اليرموك الثالث بخمس نقاط

سبأ [14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ