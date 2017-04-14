محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع مشترك لتعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك وغرفة تجارة أمانة العاصمة





ناقش اجتماع عقد بأمانة العاصمة اليوم بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة برئاسة القائم بأعمال مصلحة الجمارك يحيى الأسطى ونائب رئيس الغرفة محمد صلاح جوانب تعزيز التعاون بينهما.



واستعرض الاجتماع الإجراءات والسبل الكفيلة لحل الاشكاليات والصعوبات بما يخدم الجانبين.



وأكد المجتمعون أهمية هذه اللقاءات من منطلق الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وحرصاً على المصلحة العامة والمشتركة.



وخرج الاجتماع بعدد من الاجراءات المتفق عليها أهمها تفعيل جوانب التنسيق المستمر بين الغرفة والمصلحة في كافة القضايا الناشئة والتي تهم الطرفين وإقرار ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في المحضر السابق والموقع بين الطرفين يوم 4 مارس الماضي.



وأكدت مصلحة الجمارك استمرارها في تسهيل الإجراءات لكل تاجر أو مستورد ملتزم ومتعاون مع الدائرة الجمركية وفي إطار القانون .. مشددة على أنه وفي حالة تقديم التاجر أو المستورد إقراراً صحيحاً سليماً من حيث الكمية والسعر النافذ فإن المصلحة تلغي الغرامة عليه بحيث يكون الإقرار قبل فتح وسيلة النقل.



وأهاب المجتمعون بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية والموضوعية والكف عن التصعيد الإعلامي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.



سبأ [14/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ