[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال العملية النوعية التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس في موزع بمحافظة تعز .
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أسماء بعض قيادات مرتزقة العدوان الذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش واللجان الشعبية وهم :
1- القيادي المرتزق : واعد الخليفي الصبيحي
2- القيادي المرتزق : نايف علي الخليفي الصبيحي
3- القيادي المرتزق : فضل الخليفي الصبيحي
4- القيادي المرتزق : صدام الخليفي
5- القيادي المرتزق : محمد اللحجي
6- القيادي المرتزق : زياد سيلة
7- القيادي المرتزق : علي ابو ركبة
8- المرتزق : أكرم مهدي
كما أكد المصدر مصرع وجرح عشرات من مرتزقة العدوان وما يسمى عناصر القاعدة وداعش خلال العملية.
سبأ