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مكتب الصناعة بذمار يضبط 34 مخالفة سعرية وتموينية
[14/أبريل/2017] ذمار – سبأ:


ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار أكثر من 30 مخالفة سعرية وتموينية خلال الفترة من4 - 12 إبريل الجاري.

وأضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ناجي العزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب نفذ حملة تفتيش للأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة لمراقبة النشاط التجاري والتمويني وضبط المخالفات.

وبين أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب تمكنت خلال الحملة من ضبط 34 مخالفة سعرية وتموينية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية وتم إحالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح العزي أن أغلب المخالفات سعرية بواقع 29 مخالفة من إجمالي عدد المخالفات المضبوطة، بالإضافة إلى مخالفتين سلع منتهية ومخالفتين غش تجاري ومخالفة حالة رفض .

وأشار إلى النشاط التجاري والوضع التمويني بمحافظة ذمار يشهد حالة من الاستقرار النسبي، في ظل ثبات الأسعار وتوفر للسلع في اغلب الأسواق والمحلات التجارية.

سبأ
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