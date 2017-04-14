رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة يحقق فوزا مهما على مايو في كأس الوحدة لكرة السلة





حقق فريق الشرطة فوزا مهما على مضيفه 22 مايو بنتيجة 54 مقابل 43 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام دور الذهاب من بطولة كأس الوحدة لكرة السلة لفئة المختلط "كبار وناشئين".



حسم الشرطة الفترة الأولى لمصلحته بواقع 15/ 10 قبل أن يفوز مايو في الثانية بمحصلة 13/ 11 لكن الشرطة تفوق في الفترتين الثالثة والرابعة 11/ 7 و 17/ 13.



بهذه النتيجة صعد الشرطة للمركز الثاني برصيد خمس نقاط في حين تراجع مايو للمركز الثالث بأربع نقاط.



ويتصدر وحدة صنعاء البطولة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات فوز فيما يتذيل منتخب تعز الترتيب العام بثلاث نقاط.



وكان فريق الشرطة لفئة الاشبال حافظ على المركز الثاني بست نقاط بفوزه أمس على وحدة صنعاء متذيل الترتيب بأربع نقاط وذلك بنتيجة 31 مقابل 29.

سبأ [14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ