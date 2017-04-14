عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخطوط الجوية الصينية تقرر تعليق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ من الاثنين





قررت شركة الخطوط الجوية الصينية تعليق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ اعتباراً من يوم الاثنين القادم .



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان التلفزيون الصيني اعلن عن ذلك اليوم الجمعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك مع تزايد التوتر في شبة الجزيرة الكورية اثر توجه تعزيزات عسكرية امريكية الى المنطقة .



واشار التلفزيون الصيني الى ان اخر طائرة تابعة للخطوط الصينية كانت بين العاصمتين قد وصلت الى بكين الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة دون ان يكشف عن اية تفاصيل إضافية بشأن تعليق الرحلات.



إلا أن التلفزيون الصيني أشار إلى أن الرحلات بين العاصمتين والتي تسيرها الشركة ثلاث مرات في الاسبوع منذ 2008م ألغيت مرات عدة لعدم وجود عدد كاف من المسافرين ولخضوعها "لتعديلات موسمية" مثل عمليات الالغاء أو خفض عدد الرحلات خلال فصل الشتاء.

سبأ [14/أبريل/2017] بكين – سبأ :سبأ