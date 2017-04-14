عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 10 مسلحين من حركة (طالبان) في إقليم البنجاب شمال باكستان





اعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة عن مصرع 10 مسلحين من حركة (طالبان) خلال عملية أمنية نفذها في منطقة ديرة غازي خان في إقليم البنجاب.



وأفاد الجيش الباكستاني في بيان له أن فرقة من القوات شبه العسكرية داهمت موقعاً لعناصر الحركة المسلحة في منطقة ديرة غازي خان بعد تلقيها معلومات استخباراتية مؤكدة حول وجود مسلحين في المنطقة.



واضاف البيان انه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين الطرفين ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين، وثلاثة جنود.



وكانت القوات الباكستانية قد بدأت منذ أشهر عمليات تعقب للتنظيمات المسلحة في أنحاء البلاد عقب أحداث دموية شهدتها عديد المدن جراء تعرضها لهجمات مباغتة استهدفت استهدفت مواقع حساسة .

سبأ [14/أبريل/2017] إسلام آباد – سبأ :سبأ