رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد التونسي لكرة القدم يوقف رئيس النادي الرياضي الصفاقسي مدى الحياة





أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن توقيف رئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم مدى الحياة بسبب اعتدائه على حكم مساعد بعضه خلال مباراة ضمن الدوري المحلي.



وقال الاتحاد في بيان نشر اليوم ان خماخم تعمد "النزول الى أرضية الميدان أثناء الشوط الأول والتوجه الى المساعد الأول للحكم (...) أثناء سير المباراة" وقام "بالاعتداء عليه بالعنف بعضه على مستوى خده أسفل أذنه اليسرى".



واضاف ان رئيس النادي قام أيضاً خلال الاستراحة ما بين الشوطين "بالاعتداء بالفاحشة على المساعد الأول للحكم من خلال حركة غير أخلاقية تمثلت في لمسه من مؤخرته في مناسبتين مع التوجه نحوه بكلمات منافية للأخلاق الحميدة"، كما توجه نحو طاقم التحكيم "بعبارات نابية ومنافية للأخلاق ومخلة بالحياء".



وأشار الاتحاد الى ان خماخم لم يكتف بذلك، بل أدلى بتصريحات مباشرة عبر قنوات التلفزة تضمنت "الاعتراف باعتدائه بالفاحشة على المساعد الأول للحكم (...) ومواصلة المس من كرامة الحكم".



واعتبر الاتحاد ان ما جرى "تجاوزات خطيرة وجسيمة وفيها مخالفة للميثاق الرياضي ومس بالحرمة الجسدية واعتداء بالفاحشة على المساعد الأول للحكم" .. مقرراً "منع السيد المنصف خماخم مدى الحياة من أي نشاط يتعلق بكرة القدم" اضافة الى فرض غرامة 30 ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف يورو).



وتعود الحادثة الى مباراة بين الصفاقسي والنجم الساحلي أقيمت في صفاقس في الاول من مارس الماضي وانتهت بفوز المضيف 3-2 وشهدت المباراة توتراً واحتجاجات على التحكيم.

سبأ [14/أبريل/2017] تونس – سبأ :سبأ