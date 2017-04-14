رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية من البطولة الإعلام الرياضي وهاتفي والغراسي يكملون عقد ربع نهائي بطولة الشركات والمؤسسات





أكملت فرق الإعلام الرياضي المرئي وهاتفي والغراسي تيليكوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت لثلاث مجموعات وتقام منافساتها على ملعبي وحدة وأهلي صنعاء.



واختتمت اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة السابعة والأخيرة وأسفرت عن اكتمال الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي الذي تأهل إليه مسبقاً خمس فرق هي؛ شركة جمعان وكاك بنك عن المجموعة الأولى، جودة فوود وإم تي إن عن المجموعة الثانية، وإيجلز عن المجموعة الثالثة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين أحرزا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.



وفي ختام منافسات المجموعة الأولى قضى فريق شركة العالمية على آمال فريق مؤسسة الثورة للصحافة في التأهل ضمن أفضل فريقين أحرزا المركز الثالث وذلك عندما تغلب عليه بهدفين دون رد.



بهذه النتيجة ودع الفريقان المنافسات بعدما احتل الثورة المركز الرابع بتسع نقاط، وحل العالمية في المركز السادس بست نقاط، فيما استقر فريق ريال موبايل الذي أنهى مبارياته الجولة الماضية، في المركز الثالث بعشر نقاط وودع المنافسات.



وعزز فريق شركة جمعان تصدره للمجموعة الأولى رافعا رصيده إلى 16 نقطة إثر فوزه بهدفين نظيفين سجلهما كمال الملاحي وأحمد الدهبلي على فريق بنك اليمن الدولي متذيل الترتيب بدون نقاط.



كما عزز فريق كاك بنك وصافته للمجموعة رافعا رصيده إلى 15 نقطة بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين على فريق يمن موبايل الذي استقر في المركز الخامس.



وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية عن تساوي ثلاث فرق في الصدارة برصيد 14 لكل منها لتتأهل سوياً للدور الثاني وهي فرق جودة فوود والغراسي تيليكوم وإم تي إن على الترتيب.



حيث انتهى لقاء قمة المجموعة بين فريقي جودة فوود وإم تي إن بالتعادل بهدف لكل منهما ليرفعا رصيديهما إلى 14 نقطة لكل منهما، غير أن فارق الأهداف وضع فريق جودة فوود في المركز الأول، وفريق إم تي إن في المركز الثالث، فيما ارتقى فريق الغراسي للمركز الثاني بفارق الأهداف أيضاً بعدما سحق بخمسة أهداف نظيفة شباك فريق شركة البران الذي ودع المنافسات متراجعاً للمركز السادس بثلاث نقاط.



وفي مباراة تحسين المراكز انتهت لقاء فريقي بنك سبأ وتيليمن بالتعادل بدون أهداف بعدما ودعا المنافسات، حيث تقدم بنك سبأ للمركز الخامس بأربع نقاط، فيما استمر تيليمن في المركز الأخير بعدما وضع أول نقطة في رصيده.



وفي المجموعة الثالثة حسم فريق الإعلام الرياضي المرئي تأهله للدور الثاني بفوزه الصعب على فريق كاك للتأمين بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 11 نقطة احتل بها المركز الثاني بفارق المواجهات مع ثالث الترتيب فريق هاتفي الذي يملك الرصيد ذاته ليلتحق بالمتأهلين كثاني أفضل فريقين احتلا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث وذلك بعد تعادله سلبيا مع فريق إيجلز المتصدر بـ13 نقطة.



وفي مباراة تحصيل حاصل تغلب فريق سبأفون على فريق وكالة الأنباء سبأ بأربعة أهداف دون رد ليستقر في المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط يليه سادساً فريق الجيل الجديد بأربع نقاط وبفارق المواجهات عن فريق وكالة سبأ متذيل الترتيب.

سبأ [14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ