عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأونروا تعلن إستئناف عملها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا





أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة عن استئناف العمل عبر مؤسساتها الطبية والتربوية الاجتماعية كافة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية.



وقالت الوكالة في بيان لها ان قرار استئناف العمل في مؤسساتها يأتي بعد عودة الهدوء والأمن والاتفاق على وقف لإطلاق النار بين المسلحين الفلسطينيين في المخيم .



واكدت انها ستستمر في تقديم المساعدات إلى النازحين الفلسطينيين الذين فروا من مخيم (عين الحلوة) نحو مدينة صيدا بانتظار عودتهم إلى منازلهم.



من جانبه رحب المدير العام للوكالة الدولية في لبنان كلاوديو كوردوني بعودة حالة الهدوء إلى المخيم .. مشيراً إلى أن مؤسسات (الأونروا) عادت إلى سالف نشاطها بعد أن قيم فريق من الوكالة للوضع عقب زيارته لمخيم اللاجئين الفلسطينيين .



وكان مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة بصيدا قد شهد الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين فصائل فلسطينية أوقع قتلى وجرحى ما اضطر السكان للفرار خارج المخيم ودفع المنظمات الإغاثية لتوقيف نشاطاتها إلى حين عودة الهدوء.

سبأ [14/أبريل/2017] بيروت – سبأ :سبأ