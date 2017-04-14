اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مليار و657 مليون ريال إيرادات جمارك صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري





بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و657 مليون و574 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الجمارك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المحقق من رسوم ترسيم السيارات خلال الفترة نفسها 878 مليون و565 ألف ريال فيما بلغت عائدات رسوم البضائع المهربة وفوارق البضائع 779 مليون ريال.



وبين التقرير أن 525 مليون و544 ريال تم تحقيقه خلال يناير الماضي منها 212 مليون و218 ألف ريال رسوم فوارق البضائع والبضائع المهربة وبقية المبلغ رسوم ترسيم السيارات .



وأشار التقرير إلى أن المبلغ المحقق في فبراير 372 مليون و500 ألف ريال منها 224 مليون و232 ألف ريال رسوم البضائع المهربة وفوارق البضائع وبقية المبلغ رسوم ترسيم الآليات والسيارات.



وذكر التقرير أن مبلغ 759 مليون و530 ألف ريال تم تحقيقها في مارس الماضي منها 416 مليون و971 ألف ريال تم تحقيقه من إيرادات ترسيم السيارات و342 مليون و559 ألف ريال من رسوم فوارق البضائع والبضائع المهربة.



سبأ [14/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ