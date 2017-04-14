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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
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هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تقدم خدمات طبية لأكثر من مائة ألف حالة خلال الربع الأول من العام الجاري
[14/أبريل/2017] الحديدة – سبأ:


قدمت هيئة مستشفى الثورة بالحديدة خدمات صحية وطبية وعلاجية خلال الربع الأول من العام الجاري لأكثر من 109 آلاف و919 حالة.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الهيئة أجرت ألفين و 268 عملية جراحية، منها 375 عملية كبرى، و805 عمليات متوسطة وألف و88 عملية صغرى.

وبين التقرير أن إجمالي الحالات الوافدة إلى مركز الحروق في الهيئة خلال الفترة "يناير – مارس" 42 حالة مرضية منهم 18 حالات للأطفال و14 للرجال و 10 للنساء وثمان وفيات.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أجرت فحوصات مخبرية لـ 104 آلاف و753 حالة تنوعت بين فحص دم عام ودم بالكيمياء ووحدة الأمصال والأنسجة وفحوصات أخرى، فيما أجرى قسم الأشعة بالهيئة 17 ألف و517 عملية أشعة، شملت الصدر، الرأس، الجهاز الهضمي إضافة إلى المسالك البولية والعظام.

ولفت التقرير إلى أن مركز الطوارئ التوليدية بالهيئة أجرى خلال نفس الفترة ألف و69 عملية ولادة طبيعية وقيصرية وتصفية .. مبينا أن عدد الحالات التي استقبلتها وحدة الأورام السرطانية في الهيئة لنفس الفترة 158 حالة جديدة وألف و308 حالة مترددة و619 مضاعفات.

وتواجه الهيئة صعوبات كثيرة لمواجهة الضغط الحاصل عليها جراء تزايد المترددين من المحافظات الأخرى في ظل شحة الإعتمادات وانقطاع الخط الساخن الذي كان يزود الهيئة بالكهرباء، ما ضاعف من أعباء الهيئة وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.

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