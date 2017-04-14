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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
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  اقتصاد
الصين تعتزم إنشاء 10 شركات فحم عملاقة عبر عمليات اندماج
[14/أبريل/2017] بكين – سبأ :


تعتزم الصين إنشاء عشر شركات عملاقة لإنتاج الفحم بحلول نهاية العقد في إطار جهودها الرامية لدمج القطاع وتقليص فائض الطاقة الإنتاجية.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية الرسمية اليوم الجمعة عن نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية قوله إن الصين تعد قواعد استرشادية لإنشاء عشر شركات عملاقة بالقطاع تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لكل منها أكثر من 100 مليون طن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين لديها بالفعل ست شركات تزيد طاقتها الإنتاجية على 100 مليون طن.

وبحسب رابطة تجارة وتوزيع الفحم الصينية فإن القواعد الاسترشادية الجديدة ستجبر مناطق تعدين الفحم على دمج المناجم الصغيرة خلال العامين المقبلين وإغلاق المناجم التي لا تخضع لإعادة الهيكلة.

وقالت الرابطة إن من المقرر أن تخضع شركات التعدين الحكومية الكبيرة أيضا لإعادة الهيكلة بما في ذلك مجموعة شينهوا أكبر منتج للفحم في الصين.

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