محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طلاب وطالبات اليمن يوجهون رسائل حول جرائم العدوان بحق أطفال اليمن





حمًل طلاب وطالبات عدد من المدارس المشاركين في البرنامج الإذاعي الأسبوعي " ملفات تربوية"، من مختلف المحافظات، القادة والمعلمين والطلاب في الشعوب العربية، مسؤولية استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي لأطفال ونساء اليمن خلال العامين الماضيين.



وأكد طلاب وطالبات المدارس في البرنامج الذي تبثه إذاعة الحديدة من إعداد وتقديم مدير الإعلام التربوي محمد شنيني بقش، أن تحالف العدوان أرتكب أبشع المجازر والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني .. لافتين إلى أن الشعب اليمني يعد أصل العروبة والتاريخ والحضارة الإنسانية وطالما وقف إلى جانب أشقاءه في مختلف الظروف.



وتساءل الطلاب والطالبات عن مبررات استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي لأطفال ونساء اليمن، وما الذنب الذي اقترفوه لسفك دمائهم وتدمير منازلهم على رؤوسهم .. مطالبين الأمم المتحدة بوضع حد لهذه الانتهاكات والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.



فيما طالبت رسائل الطلاب والطالبات الموجهة إلى المعلمين والمعلمات في الشعوب العربية بالتضامن مع معلمي ومعلمات اليمن الذين يعملون تحت القصف والقتل والحصار والتجويع الذي فرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني منذ عامين.



وحثت رسائل الطلاب والطالبات كلا من طلاب وطالبات الشعوب العربية على التضامن معهم والتنديد بما يتعرضون له من قتل وتدمير للمدارس والمنشآت التعليمية، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعليم رغم استمرار قصف العدوان .



وذكر مدير الإعلام التربوي بالحديدة معد ومقدم البرنامج أن إعداد وتقديم هذا البرنامج يأتي بمبادرة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وتشجيع وزارة التربية والتعليم لإشراك طلاب وطالبات المدارس وإبراز آرائهم وتشجيعهم على الإبداع.



وأشار إلى أن البرنامج يهدف لإيصال صوت الطالب والمعلم اليمني إلى نطاق واسع بما يعزز من الصمود في معركة بناء المستقبل من خلال التمسك بحق الطلاب والطالبات في التعليم.



سبأ [14/أبريل/2017] الحديدة – سبأ:سبأ