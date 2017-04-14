[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أصدر مكتب الأحوال المدنية بمحافظة صنعاء خمسة آلاف و378 بطاقة شخصية وعائلية خلال الربع الأول من العام 2017م.
وأوضح مدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب أصدر خمسة آلاف و103 بطائق شخصية و375 بطاقة عائلية خلال يناير - مارس الماضي بمبلغ عشرة ملايين و721 ألف ريال.
وأشار إلى أن العمل يسير بصورة إيجابية رغم الصعوبات التي تواجه العمل وخاصة فرعي مديريتي سنحان وبني بهلول وهمدان بعد إعادة تفعيل العمل فيهما بعد توقفهما لفترة جراء إستهدافهما من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.
سبأ