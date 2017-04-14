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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
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  محلي
وكيل محافظة ريمة يؤكد إستعداد قبائل ريمة لرفد الجبهات بالرجال في مواجهة العدوان
[14/أبريل/2017] ريمة - سبأ:
أكد وكيل محافظة ريمة محمد الوسد إستعداد قبائل ريمة لرفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي على الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأوضح الوكيل الوسد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قبائل محافظة ريمة سباقة في رفد جبهات الشرف بالرجال للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه من الغزاة والمعتدين.

ودعا الوكيل الوسد قبائل ريمة خاصة وكافة القبائل إلى التوجه للجبهات وخاصة جبهة الساحل الغربي للتصدي للغزاة والمعتدين وإفشال مخططاتهم الإجرامية في تجويع وتركيع أبناء الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان منذ عامين.

وطالب وكيل ريمة بتعزيز التلاحم والإصطفاف والتماسك الإجتماعي في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مبينا أن الزخم الشعبي ومشاركة أبناء المحافظة في اللقاءات والفعاليات تعد رسالة لدول العدوان ومرتزقته بصمود أبناء ريمة ووقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان.

وأشاد الوكيل الوسد بمواقف أبناء ريمة خلال الفترة الماضية وصمودهم في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.
سبأ
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