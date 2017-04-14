مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان [14/أبريل/2017] نيروبي – سبأ:

اعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن ثلاثة عمال يعملون لديه حمالين قتلوا في الاشتباكات بمدينة واو في جنوب السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له "قتل اثنان جراء طعنهم بمنجل في حين قتل الثالث رميا بالرصاص."



وكان العمال الثلاثة بين 16 مدنيا على الأقل قتلوا في بلدة واو في شمال غرب البلاد عندما أغلق الجنود الطرق بالمدينة يوم الاثنين وقامت ميليشيات موالية للحكومة بحملة مداهمة من منزل إلى منزل قتلت خلالها أشخاصا ينتمون لقبائل تمثل أقلية.



وأصبح استهداف عمال الإغاثة أمرا شائعا بشكل متزايد في جنوب السودان الغنية بالنفط والتي تعاني من أول مجاعة تسجل في العالم منذ ست سنوات.



يذكر ان ستة من عمال الإغاثة قتلوا في كمين الأسبوع الماضي في حين قتل 79 منذ بدء الحرب الأهلية هناك.

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