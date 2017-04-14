روسيا تعرب عن قلقها البالغ ازاء تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية [14/أبريل/2017] موسكو – سبأ :

أعرب الكرملين اليوم الجمعة عن قلقه البالغ ازاء تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية اثر التعزيزات العسكرية الامريكية في المنطقة وتحذيرات كوريا الشمالية من الرد بقوة على اي هجوم قد تتعرض له.



ونقلت وكالات الانباء الروسية عن ديميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري ان "موسكو تتابع بقلق تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، نحن ندعو كافة الدول لضبط النفس، ونحذرها من أية خطوات استفزازية".



ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت كوريا الشمالية اليوم الولايات المتحدة برد شديد القوة إذا ما تعرضت لهجوم عسكري امريكي، وذلك مع توجه مجموعة قتالية على رأسها حاملة طائرات أمريكية إلى شبة الجزيرة الكورية .



من جهة أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي أن الكرملين لا يتفق نهائياً مع مزاعم مقر حملة ايمانويل ماكرون للانتخابات الفرنسية .. مؤكداً ان لا أساس لمزاعم تورط روسيا في هجمات إلكترونية.



وقال بيسكوف للصحفيين "نحن لا نتفق قطعاً مع هذه الاتهامات، إنها عديمة الأساس، موسكو الرسمية غير متورطة ولا يمكن أن تكون متورطة في أية هجمات الكترونية".

سبأ