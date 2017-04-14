كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة برد شديد القوة إذا ما قررت مهاجمتها [14/أبريل/2017] بيونغ يانغ – سبأ :

حذرت كوريا الشمالية اليوم الجمعة الولايات المتحدة برد شديد القوة إذا ما تعرضت لهجوم عسكري امريكي.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الجيش الكوري الشمالي قوله في بيان "سيكون رد فعلنا على الولايات المتحدة وقواتها البحرية من القسوة بحيث لن يترك للمعتدين فرصة للنجاة".



وهدد الجيش الكوري الشمالي بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية (كارل وينسون) التي اقتربت من السواحل الكورية في حال تعرض البلاد لهجوم أمريكي.



وجاء في البيان "كلما اقتربت الأهداف الكبيرة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية، كلما زادت فعالية الضربة القاضية".



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية على رأسها حاملة طائرات أمريكية إلى شبة الجزيرة الكورية وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة.



كما يأتي ذلك وسط تحذيرات صينية من نشوب نزاع في اي لحظة في كوريا الشمالية بعد التهديدات الجديدة التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد بيونغ يانغ .. مؤكداً ان "لا احد سيخرج منتصراً" من نزاع كهذا.

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