أكثر من 38 مليون ريال تدخلات منظمة شباب العطاء بالمحويت في مشاريع المياه(مصحح) [14/أبريل/2017] المحويت - سبأ:

أنهت منظمة شباب العطاء من أجل الوطن بمحافظة المحويت تنفيذ عدد من المشاريع والتدخلات المجتمعية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بهدف إيجاد مياه صالحة للشرب في عدد من القرى بمديريتي الطويلة وبني سعد.



وأوضح مدير فرع المنظمة بالمحويت يوسف العقبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الممول من الحكومة الألمانية بإشراف منظمة رؤيا أمل الدولية يستهدف ست قرى بمديريتي الطويلة وبني سعد يشتمل على عدد من الأنشطة والتدخلات المجتمعية.



وأشار إلى أن المشروع يستهدف قرى الحود والقرنية والمسجد بمديرية بني سعد وقرى الجلة والظهار والمعمر بمديرية الطويلة من خلال مشاريع وتدخلات لإيجاد مياه صالحة للشرب بالمناطق التي يعاني سكانها من شحة في مصادر المياه.



وأكد أن حجم الأنفاق المالي على تلك المشاريع والتدخلات التي إستهدفت 378 أسرة بلغ 38 مليون و836 ألف ريال .. مبينا أن المشروع شمل إنشاء ستة خزانات مياه شرب بتكلفة 34 مليون و32 ألف ريال وتوزيع 378 فلتر تنقية مياه ونحو 378 حقيبة نظافة أسرية متكاملة بقيمة أربعة ملايين و536 ألف ريال.



ولفت العقبي إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة التثقيفية والتوعوية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمعات المحلية للوقاية من الأمراض والأوبئة الفتاكة.

