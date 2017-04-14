ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي البربري.
الصين تحذر من نشوب نزاع في شبة الجزيرة الكورية
حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة من نشوب نزاع في اي لحظة في كوريا الشمالية بعد التهديدات الجديدة التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد بيونغ يانغ .. مؤكداً ان "لا احد سيخرج منتصراً" من نزاع كهذا.
اسقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له  في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل تراجع الدولار.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تقدم خدمات طبية لأكثر من مائة ألف حالة خلال الربع الأول من العام الجاري
الصين تعتزم إنشاء 10 شركات فحم عملاقة عبر عمليات اندماج
طلاب وطالبات اليمن يوجهون رسائل حول جرائم العدوان بحق أطفال اليمن
إصدار خمسة آلاف بطاقة شخصية وعائلية خلال الربع الأول بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أكثر من 38 مليون ريال تدخلات منظمة شباب العطاء بالمحويت في مشاريع المياه(مصحح)
[14/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
أنهت منظمة شباب العطاء من أجل الوطن بمحافظة المحويت تنفيذ عدد من المشاريع والتدخلات المجتمعية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بهدف إيجاد مياه صالحة للشرب في عدد من القرى بمديريتي الطويلة وبني سعد.

وأوضح مدير فرع المنظمة بالمحويت يوسف العقبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الممول من الحكومة الألمانية بإشراف منظمة رؤيا أمل الدولية يستهدف ست قرى بمديريتي الطويلة وبني سعد يشتمل على عدد من الأنشطة والتدخلات المجتمعية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف قرى الحود والقرنية والمسجد بمديرية بني سعد وقرى الجلة والظهار والمعمر بمديرية الطويلة من خلال مشاريع وتدخلات لإيجاد مياه صالحة للشرب بالمناطق التي يعاني سكانها من شحة في مصادر المياه.

وأكد أن حجم الأنفاق المالي على تلك المشاريع والتدخلات التي إستهدفت 378 أسرة بلغ 38 مليون و836 ألف ريال .. مبينا أن المشروع شمل إنشاء ستة خزانات مياه شرب بتكلفة 34 مليون و32 ألف ريال وتوزيع 378 فلتر تنقية مياه ونحو 378 حقيبة نظافة أسرية متكاملة بقيمة أربعة ملايين و536 ألف ريال.

ولفت العقبي إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة التثقيفية والتوعوية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمعات المحلية للوقاية من الأمراض والأوبئة الفتاكة.
  المزيد من (محلي)
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تقدم خدمات طبية لأكثر من مائة ألف حالة خلال الربع الأول من العام الجاري
طلاب وطالبات اليمن يوجهون رسائل حول جرائم العدوان بحق أطفال اليمن
إصدار خمسة آلاف بطاقة شخصية وعائلية خلال الربع الأول بصنعاء
وكيل محافظة ريمة يؤكد إستعداد قبائل ريمة لرفد الجبهات بالرجال في مواجهة العدوان
اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة في مسيرة ضد العملاء والطابور الخامس (مصحح)
وقفة إحتجاجية بمدينة حجة للتنديد بإستمرار العدوان والحصار
الأرصاد ينبه قاطني المناطق الصحراوية من ارتفاع درجة الحرارة العظمى
الجيش واللجان الشعبية يقتحمون مواقع لمرتزقة العدوان بمديرية عسيلان بشبوة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفي استخدام سياراتها في قضية تهريب أموال
179 مليون ريال إيرادات مكتب الضرائب بصنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
العدوان السعودي على اليمن
طلاب وطالبات اليمن يوجهون رسائل حول جرائم العدوان بحق أطفال اليمن
[14/أبريل/2017]
وكيل محافظة ريمة يؤكد إستعداد قبائل ريمة لرفد الجبهات بالرجال في مواجهة العدوان
[14/أبريل/2017]
اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة في مسيرة ضد العملاء والطابور الخامس (مصحح)
[14/أبريل/2017]
وقفة إحتجاجية بمدينة حجة للتنديد بإستمرار العدوان والحصار
[14/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح بمأرب
[14/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by