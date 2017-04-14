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اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة في مسيرة ضد العملاء والطابور الخامس (مصحح)
[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني إلى الإحتشاد عصر بعد غد الأحد في مسيرة جماهيرية حاشدة "ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس" لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
وأكدت اللجنة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة في المسيرة والتفاعل الإيجابي لتعزيز وحدة الصف الداخلي الذي تسعى دول العدوان إلى تفكيكه عبر عملائهم والطابور الخامس.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تحديد مكان المسيرة لاحقا.
سبأ