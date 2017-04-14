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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
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  محلي
وقفة إحتجاجية بمدينة حجة للتنديد بإستمرار العدوان والحصار
[14/أبريل/2017] حجة - سبأ:
طالب أبناء مناطق الضلعة والمحجن والمعينة والمرور بمدينة حجة الأمم المتحدة بالعمل بحيادية وعدم الإنحياز لطرف تحالف العدوان السعودي الأمريكي .. مشددين على الأمم المتحدة محاكمة دول العدوان وعلى رأسها النظام السعودي الذي إرتكب أبشع المجازر والجرائم الوحشية بحق أبناء اليمن.

ودعا المشاركون في وقفة إحتجاجية اليوم للتنديد بإستمرار العدوان والحصار، الأمم المتحدة العمل إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار الإقتصادي المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا .

وفي الوقفة أشاد وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء  مدينة حجة في مواجهة العدوان ومؤامراته على الوطن .. مؤكدا أن المشاركة في الوقفة، يعد رسالة للعدوان ومرتزقته وكل المرجفين بصمود الشعب اليمني وأنه لا تخيفه طائرات العدو وآلياته وسيقفون صفا واحدا في مواجهة البغاة والمعتدين .

وأشار إلى أن أبناء حجة يتوجهون إلى مواقع العزة والشرف للوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان، كما يتوجهون إلى محافظة الحديدة للتصدي لأي تدخل أجنبي قد يطال السواحل الغربية للوطن.

وألقيت خلال الوقفة كلمتان عن المجلس المحلي وأبناء المنطقة أشارتا إلى أن التوجه لحماية السواحل الغربية للوطن واجب ديني ووطني للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره ودحر الغزاة والمعتدين مهما بلغت التضحيات .

وأشادتا بالملاحم البطولية والإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في عمق أراضي العدو السعودي .

ودعت الكلمتان أبناء الوطن إلى مزيد من التلاحم والوقوف صفا واحدا في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن وفي المقدمة مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته الإجرامية.
سبأ
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