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انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس للشهر الثاني على التوالى
[14/أبريل/2017] واشنطن – سبأ:
أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة الأمريكية هبطت في مارس للشهر الثاني على التوالي في ظل ضعف الطلب على السيارات.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيانات له اليوم إن مبيعات التجزئة هبطت 0.2 في المائة الشهر الماضي.
وجرى تعديل مبيعات التجزئة في فبراير بالخفض لتسجل هبوطا نسبته 0.3 في المئة بدلا من ارتفاع قدره 0.1 في المائة في القراءة السابقة.
وأشارت البيانات الى مبيعات السيارات هبطت 1.2 في المائة خلال مارس لتسجل انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.
سبأ