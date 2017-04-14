رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد ثقته بإجراءات الأمن ببطولة العالم في لندن [14/أبريل/2017] لندن – سبأ:

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو ثقته التامة في إجراءات الأمن المحيطة ببطولة العالم التي تستضيفها لندن في أغسطس المقبل بعد متابعته بعض المهام الأمنية عن كثب خلال اولمبياد 2012م في العاصمة البريطانية.



ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم الجمعة عن كو قوله في مؤتمر صحفي في لندن عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي "يمكنني استخدام خبرتي في أولمبياد لندن (2012) في هذه المناسبة".



وأضاف كو والذي كان رئيساً للجنة المنظمة لاولمبياد 2012م التي مرت دون أي مشاكل أمنية كبيرة ان "أفضل نوع من الأمن هو الأمن الذي لا تناقشه".



واضاف "أنا واثق من أن أجهزة المخابرات والشرطة والوكالات الأخرى ستنظر في كل الأمور طوال الوقت".



ويأتي هذا التصريح بعد الهجمات التي تعرضت لها حافلة نادي بروسيا دورتموند الألماني قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي .



وكانت حافلة الفريق المحلي قد تعرضت لثلاثة انفجارات في الطريق إلى الاستاد لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

سبأ