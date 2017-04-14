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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 06:18:37م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي البربري.
الصين تحذر من نشوب نزاع في شبة الجزيرة الكورية
حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة من نشوب نزاع في اي لحظة في كوريا الشمالية بعد التهديدات الجديدة التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد بيونغ يانغ .. مؤكداً ان "لا احد سيخرج منتصراً" من نزاع كهذا.
اسقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له  في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل تراجع الدولار.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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  رياضة
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد ثقته بإجراءات الأمن ببطولة العالم في لندن
[14/أبريل/2017] لندن – سبأ:
أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو ثقته التامة في إجراءات الأمن المحيطة ببطولة العالم التي تستضيفها لندن في أغسطس المقبل بعد متابعته بعض المهام الأمنية عن كثب خلال اولمبياد 2012م في العاصمة البريطانية.

ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم الجمعة عن كو قوله في مؤتمر صحفي في لندن عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي "يمكنني استخدام خبرتي في أولمبياد لندن (2012) في هذه المناسبة".

وأضاف كو والذي كان رئيساً للجنة المنظمة لاولمبياد 2012م التي مرت دون أي مشاكل أمنية كبيرة ان "أفضل نوع من الأمن هو الأمن الذي لا تناقشه".

واضاف "أنا واثق من أن أجهزة المخابرات والشرطة والوكالات الأخرى ستنظر في كل الأمور طوال الوقت".

ويأتي هذا التصريح بعد الهجمات التي تعرضت لها حافلة نادي بروسيا دورتموند الألماني قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي .

وكانت حافلة الفريق المحلي قد تعرضت لثلاثة انفجارات في الطريق إلى الاستاد لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
سبأ
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