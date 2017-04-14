أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي البربري. الصين تحذر من نشوب نزاع في شبة الجزيرة الكورية حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة من نشوب نزاع في اي لحظة في كوريا الشمالية بعد التهديدات الجديدة التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد بيونغ يانغ .. مؤكداً ان "لا احد سيخرج منتصراً" من نزاع كهذا. اسقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل تراجع الدولار. إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.