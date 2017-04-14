|
تراجع مؤشرات الأسهم الصينية
[14/أبريل/2017] بكين – سبأ:
تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين لتسجل أكبر خسائرها في أسبوعين اليوم الجمعة وسط مخاوف من أن التعافي الاقتصادي ربما يفقد قوة الدفع.
وانخفض مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم القيادية 0.8 بالمائة إلى 3486.50 نقطة بينما أغلق مؤشر شنغهاي المجمع منخفضا 0.9 بالمائة عند 3246.07 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع، تراجع المؤشر سي.إس.آي 300 بنسبة 0.9 بالمائة وشنغهاي المجمع 1.2 بالمائة.
ودفعت مجموعة من البيانات صدرت هذا الأسبوع، من بينها بيانات التضخم والتجارة، المستثمرين إلى التشكك في استدامة التعافي الاقتصادي.
سبأ