الصين تحذر من نشوب نزاع في شبة الجزيرة الكورية [14/أبريل/2017] بكين – سبأ:

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة من نشوب نزاع في اي لحظة في كوريا الشمالية بعد التهديدات الجديدة التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد بيونغ يانغ .. مؤكداً ان "لا احد سيخرج منتصراً" من نزاع كهذا.



وقال وانغ في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في بكين ان "الحوار هو المخرج الوحيد" للازمة.



واكد ان الطرف الذي سيشعل نزاعاً في شبه الجزيرة الكورية "ينبغي ان يتحمل مسئولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك".



وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ بدون ان يسمي التهديدات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب التي قال فيها ان "كوريا الشمالية مشكلة (...) ستتم معالجتها" حذر من ان "المنتصر لن يكون الطرف الذي يطلق اشد التصريحات او يعرض عضلاته"، وقال "اذا وقعت حرب فإن أحدا لن يخرج منها منتصراً".



واضاف "لدينا شعور بان نزاعاً يمكن ان يندلع في اي لحظة.. اعتقد ان كل الاطراف المعنية يجب ان تتنبه الى هذا الوضع".



وتأتي تحذيرات الوزير الصيني بعد ساعات على تأكيد مسئول امريكي كبير اليوم ان الولايات المتحدة تجري تقييماً لخياراتها العسكرية من اجل الرد على استمرار برنامج التسلح الكوري الشمالي .. مشيراً الى انه يتوقع ان تقوم بيونغ يانغ باختبار جديد اما نووي او لصاروخ بالستي لكن السؤال هو "متى".

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