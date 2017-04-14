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الجيش واللجان الشعبية يقتحمون مواقع لمرتزقة العدوان بمديرية عسيلان بشبوة
[14/أبريل/2017] مأرب - سبأ:
نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات إقتحام نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي محاذية لمنطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان بشبوة.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة بإقتحام وحدات من الجيش واللجان مواقع لهم شرق حيد بن عقيل بينهم القيادي المدعو سالم مبخوت الجحف الحارثي والمدعو محمد ناصر التوم.
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية إغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم.
سبأ