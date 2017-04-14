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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:57:09م
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفي استخدام سياراتها في قضية تهريب أموال
[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن استخدام سيارتها في قضية تهريب أموال.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه في الأسبوع الماضي لم تكن هناك أي تحركات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عدن إلى صنعاء .. مؤكدة أنها لا تستخدم أبدا ولا تمتلك السيارات المدرعة.

وعبرت اللجنة في البيان عن قلقها البالغ إزاء ذلك .. مبينة أن السيارات التي تستخدمها البعثة الفرعية في عدن لا تحمل شعار اللجنة الدولية وأنها تنقل الأموال من خلال القنوات الرسمية "البنك".

وأشار البيان إلى أن شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تستخدم للتعريف والحماية بموجب القانون الدولي الإنساني .. مؤكداً أن اللجنة ستواصل اللجنة الدولية التحقيق في المسألة وتوضيحها.

وأكد البيان استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لتلقي الإتصال من كافة وسائل الإعلام للتأكد من أي خبر كان .. لافتاً إلى أن اللجنة لا تتردد في التواصل مع وسائل الإعلام عند وجود مستجدات لإطلاعها عليها.
سبأ
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