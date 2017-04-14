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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:48:27م
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179 مليون ريال إيرادات مكتب الضرائب بصنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري
[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
بلغت إيرادات مكتب الضرائب بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري 179 مليون و671 ألف ريال بنسبة زيادة عن المقابل من العام 2015 بلغت 197 بالمائة.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الضرائب تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المركزية بلغت 151 مليون و42  ألف ريال منها 105 ملايين و458 ألف ضريبة مبيعات عقارية و25 مليون و226 ألف ضريبة أرباح أفراد، فيما توزع بقية المبلغ على ضرائب مرتبات قطاع خاص أفراد وعامة للمبيعات وغرامات.

وأشار التقرير إلى أن الضرائب المحلية والمشتركة بلغت 27 مليون و225 ألف ريال تحققت من ضرائب المهن وكسب العمل وريع العقار والقات .. لافتا إلى أن مبلغ مليون و404 آلاف ريال لصندوق تنمية المهارات.

وبين التقرير أن إجمالي الإيراد المحقق في يناير 77 مليون و517 ألف ريال و45 مليون و330 ألف ريال في فبراير، فيما بلغ إجمالي التحصيل لمارس 56 مليون و822 ألف ريال .

وأكد مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبدالجبار المقطري الحرص على الدفع بعجلة الإيرادات وتنمية الموارد المالية .. مشيدا بجهود كافة العاملين في أداء واجبهم على أكمل وجه.
سبأ
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