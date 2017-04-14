اسقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر [14/أبريل/2017] لندن – سبأ:

سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل تراجع الدولار.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 1287.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.45 بتوقيت جرينتش.



وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر عند 1288.64 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمائة إلى 1290.10 دولار للأوقية.



وسجل الدولار خسائر اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي مع استمرار التوترات في كوريا الشمالية بما يعزز العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 18.51 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 970.65 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 794.08 دولار للأوقية.

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