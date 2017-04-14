إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط قذيفة على احد الاحياء في العاصمة السورية دمشق [14/أبريل/2017] دمشق – سبأ:

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم الجمعة جراء سقوط قذيفة على احد الاحياء في العاصمة السورية دمشق.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في شرطة دمشق "أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي القابون والغوطة الشرقية استهدفت حي القيمرية السكني في المدينة القديمة بقذيفة صاروخية تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان".



واضافت الوكالة ان اصابة شخصين والحاق أضرار مادية بالممتلكات في الخامس من الشهر الجاري جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتي هاون حي المزرعة ومنطقة البرامكة بدمشق.

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