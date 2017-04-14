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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:48:27م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي البربري.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
اسقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له  في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة في ظل تراجع الدولار.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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  عربي ودولي
إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط قذيفة على احد الاحياء في العاصمة السورية دمشق
[14/أبريل/2017] دمشق – سبأ:
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم الجمعة جراء سقوط قذيفة على احد الاحياء في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في شرطة دمشق "أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي القابون والغوطة الشرقية استهدفت حي القيمرية السكني في المدينة القديمة بقذيفة صاروخية تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان".

واضافت الوكالة ان اصابة شخصين والحاق أضرار مادية بالممتلكات في الخامس من الشهر الجاري جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتي هاون حي المزرعة ومنطقة البرامكة بدمشق.
سبأ
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