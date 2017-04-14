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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:48:27م
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لقاء بمحافظة الحديدة يناقش سبل تعزيز الصمود في مواجهة العدوان
[14/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
عقدت الجبهة التعبوية بمحافظة الحديدة لقاء موسع ضم عدد من الشخصيات الإجتماعية وأعضاء السلطة المحلية والعلماء والمرشدين لمناقشة سبل تعزيز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

وفي اللقاء دعا وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أبناء تهامة إلى تلبية نداء الواجب الوطني في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والعتاد.

وأكد أهمية التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية والتصدي للغزاة والمعتدين .

فيما أكد نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة رئيس الجبهة التعبوية فيصل الهطفي أهمية الصمود في مواجهة العدوان والتحرك لصد الغزاة .

ودعا كافة العلماء والخطباء والمرشدين إلى الإضطلاع بدورهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز كلمة الحق لمواجهة الطابور الخامس الذي يبث سمومه في أوساط المجتمعات.

تخلل اللقاء الذي حضره مدير دائرة التوجيه والإرشاد بمكتب الأوقاف سليمان الفقية ومدير الأعيان الموقوفة محمد هيجان وعدد من الشخصيات الإجتماعية والتربوية والثقافية عدد من المشاركات، حيث قدم المنشد المبدع محمد القحوم فقرة فنية تعبوية نالت الإعجاب.

كما شارك الشاعر راشد الوادعي بقصيدة حماسية عبرت عن الصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان.
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