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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:48:27م
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  محلي
طيران العدوان يواصل جرائمه خلال الساعات الماضية
[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال الساعات الماضية جرائمهم اليومية في حق الشعب اليمني ومقدراته.

  وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، فيما استهدفت مروحية للعدوان جبل الدود بجيزان بأكثر من ثلاثين صاروخا بالإضافة إلى شن الطيران الحربي 4 غارات على الجبل ذاته.

  وفي صعدة أصيب طفل بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية ألقاها العدوان في مزرعة بمديرية باقم، فيما شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.

  وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة وغارة شمال سوق صرواح بمحافظة مأرب، فيما استشهد مواطن وجرح خمسة آخرون في غارة لطيران العدوان استهدفت ناقلة محملة بالمواد الغذائية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان أكثر من 30 غارة على معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز.
سبأ
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