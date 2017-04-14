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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 04:48:27م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
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أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات ميدانية في مختلف الجبهات
[14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي البربري.

  وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جيزان شهدت عمليات عسكرية ألحقت أضرارا بالغة بالجيش السعودي ومرتزقته، حيث استهدفت المدفعية تجمع عسكري سعودي وآليات في مدرسة الغاوية ما أدى إلى مصرع عدد من الجنود السعوديين، فيما استهدف قصف صاروخي يستهدف حماية قزع وتجمعات للجيش السعودي في قريتي أم القطب الشرقية والغربية.

  وقال المصدر إن حريق اندلع في معسكر أبو المض إثر استهدافه بمدفعية الجيش واللجان الشعبية، فيما استهدفت المدفعية أيضا تجمعات الجيش السعودي في مناطق الدوحة والكرس وشبكة المصفق ومعسكري وعلان وجسر الصبابة، ولقي عسكريين سعوديين مصرعهم وجرح آخرين خلال تدمير تحصينات موقع الفريضة في قصف مدفعي مكثف للجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف موقع السودة السعودي ما أدى إلى هروب جماعي لحامية الموقع.

   وأكد المصدر أن أعداد من أفراد الجيش السعودي لقوا مصرعهم وجرح آخرون أثناء اقتحام الجيش واللجان الشعبية تبتي القمة والحمراء، وتم إحراق 3 آليات سعودية وتدمير البيت الأبيض في موقع الكرس، لافتا إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تبة رباحة ما أدى لنشوب حريق في المكان، بالإضافة إلى استهداف موقع الغاوية، والمركز الحكومي في القفل ومركز جلاح وتجمعات الجيش السعودي وتدمير تحصيناته في الدفينية وشمال القرن بالمدفعية، فضلاً عن قنص جندي سعودي في موقع العبادية.

 وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي في منفذ علب بعسير، فيما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين خلف الشبكة وغرب الفواز في نجران.

  وفي ميدي تم تدمير آلية لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة وقنص 5 منهم شمال صحراء ميدي قبالة جيزان، وتمكنت وحدات من الجيش واللجان الشعبية من صد زحف للمرتزقة شمال صحراء ميدي رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران العدوان ما أدى إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم القيادي المرتزق إبراهيم عاطف وقنص خمسة آخرين وتدمير آلية أثناء صد الزحف.

 

  وأكد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت بعبوة ناسفة آلية عسكرية تحمل مدفع رشاش عيار37 في وادي هراب أسفل العقبة في محافظة الجوف، فيما تم استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في التبة الرملية وقرب المحطة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بعدد من قذائف الهاون بالإضافة إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في منطقة طوال السادة بالمديرية ذاتها.

  وفي محافظة تعز  لفت المصدر العسكري أنه تم تدمير مدرعتين وآليتين للعدوان ومصرع من فيها في عمليات متفرقة للجيش واللجان شرقي المخا واستهداف تجمعات المرتزقة والغزاة بمدفعية الجيش واللجان جنوب مفرق موزع محققة إصابات مباشرة، كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية في منطقة يختل بمديرية المخا أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع والتباب كانت مع المرتزقة وتدمير آلية ومصرع وجرح عشرات منهم.

  ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش واللجان دمرت آلية محملة بالذخائر تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب.
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