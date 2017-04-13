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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 12:08:10م
قرار جمهوري بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2017م بتعديل القرار الجمهوري رقم (87) لعام 2008م بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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  اقتصاد
تراجع الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر
[14/أبريل/2017] طوكيو - سبأ:
تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في ختام التعاملات اليوم، مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومناطق أخرى في العالم بما أضعف شهية المستثمرين.

ونزل المؤشر نيكي 0.5 % ليغلق عند 18335.63 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل ديسمبر.

وهبط المؤشر القياسي 1.8 % على مدى الأسبوع ، متكبداً خامس خسائره الأسبوعية على التوالي، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % لينهي اليوم عند 1459.07 نقطة.
سبأ
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