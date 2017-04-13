تراجع الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر [14/أبريل/2017] طوكيو - سبأ:

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في ختام التعاملات اليوم، مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومناطق أخرى في العالم بما أضعف شهية المستثمرين.



ونزل المؤشر نيكي 0.5 % ليغلق عند 18335.63 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل ديسمبر.



وهبط المؤشر القياسي 1.8 % على مدى الأسبوع ، متكبداً خامس خسائره الأسبوعية على التوالي، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % لينهي اليوم عند 1459.07 نقطة.

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