اليونايتد يفرط في الفوز أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي [14/أبريل/2017] بروكسيل - سبأ:

فرط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فوز سهل كان في متناوله أمام مضيفه أندرلخت البلجيكي، ليسقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).



وبادر النجم الأرميني هنريك مخيتريان بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 37، قبل أن يتسابق نجومه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت لهم خلال اللقاء، ليأتي العقاب في الوقت القاتل، بعدما أدرك لياندير ديندونكير التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.



وبات اليونايتد بحاجة للتعادل السلبي في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) يوم الخميس القادم، لحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، فيما أصبح يتعين على أندرلخت الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق بهدف لهدف من أجل استمرار مغامرته في البطولة.



وفي لقاء أخر، وضع أياكس أمستردام الهولندي قدماً في المربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه الثمين بهدفين نظيفين على ضيفه شالكه.







وتقمص دافي كلاسين دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي الفريق الهولندي في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و52 على التوالي.







وعلى ملعب بالاييدوس، اقتنص سيلتا فيجو الإسباني فوزاً صعباً بثلاثية لهدفين من ضيفه جينك البلجيكي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام ببلجيكا الأسبوع المقبل.







وافتتح جان بول بويتوس التسجيل مبكراً للفريق البلجيكي بالدقيقة العاشرة، قبل أن يستعيد سيلتا اتزانه سريعاً، بعدما أحرز ثلاثة أهداف عن طريق بيون سيستو، وإياجو أسباس، وجون جويديتي في الدقائق 15، و18، و38 توالياً، وفي الشوط الثاني، قلص توماس بوفيل الفارق بإحرازه الهدف الثاني لجينك بالدقيقة 67.



وكانت مباراة ليون الفرنسي مع بشكتاش التركي في ذهاب الدور ذاته قد تأجلت لمدة 45 دقيقة، بسبب شغب جماهير الفريق التركي التي ألقت الألعاب النارية قبل انطلاق اللقاء، علماً أن الفريق الفرنسي فاز في اللقاء بهدفين لواحد.

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