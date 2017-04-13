ارتفاع الإيرادات المالية الصينية 14.1% خلال الربع الأول من العام [14/أبريل/2017] بكين - سبأ:

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم ، ارتفاع الإيرادات المالية الصينية بنسبة 14.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.44 تريليونات يوان (645.9 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري..وانخفض معدل النمو عما كان عليه في الفترة ما بين يناير-فبراير الماضيين وهو 14.9 بالمائة.



وذكرت الوزارة ان الإيرادات المالية في شهر مارس وحده شهدت ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمائة، لتصل إلى 1.29 مليار يوان..وعزت الوزارة النمو السريع إلى الأسعار المرتفعة عند بوابة المصنع، والاقتصاد المتماسك، وانتعاش الصادرات والواردات.



وأما النفقات المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى، فقد ارتفعت بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.59 تريليون يوان.



وأفاد تقرير عمل الحكومة الذي صدر الشهر الماضي انه من المتوقع ان يشكل العجز المالي في العام الجاري 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 2.38 تريليون يوان.

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