ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 12:08:10م
قرار جمهوري بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2017م بتعديل القرار الجمهوري رقم (87) لعام 2008م بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
الأسد: قصة خان شيخون مفبركة لشن هجوم ضد سوريا
تراجع الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر
اليونايتد يفرط في الفوز أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي
دولة فلسطين: الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع الإيرادات المالية الصينية 14.1% خلال الربع الأول من العام
[14/أبريل/2017] بكين - سبأ:
أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم ، ارتفاع الإيرادات المالية الصينية بنسبة 14.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.44 تريليونات يوان (645.9 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري..وانخفض معدل النمو عما كان عليه في الفترة ما بين يناير-فبراير الماضيين وهو 14.9 بالمائة.

وذكرت الوزارة ان الإيرادات المالية في شهر مارس وحده شهدت ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمائة، لتصل إلى 1.29 مليار يوان..وعزت الوزارة النمو السريع إلى الأسعار المرتفعة عند بوابة المصنع، والاقتصاد المتماسك، وانتعاش الصادرات والواردات.

وأما النفقات المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى، فقد ارتفعت بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.59 تريليون يوان.

وأفاد تقرير عمل الحكومة الذي صدر الشهر الماضي انه من المتوقع ان يشكل العجز المالي في العام الجاري 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 2.38 تريليون يوان.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر
ارتفاع أسعار النفط بعد قول وكالة الطاقة إن السوق تقترب من التوازن
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بالقطاع المالي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
اتحاد الصناعات في غزة يسرح 70% من العاملين بسبب الحصار الإسرائيلي
380ر1 مليار دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا
تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 2ر4% خلال الشهر الماضي
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
العدوان السعودي على اليمن
إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات للمرتزقة بمديرية عسيلان بشبوه
[13/أبريل/2017]
القوة المدفعية تدك تجمعات وتحصينات العدو السعودي في عدد من المواقع بنجران
[13/أبريل/2017]
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب
[13/أبريل/2017]
وحدات الجيش واللجان الشعبية تنفذ عمليات اقتحام نوعية لعدد من مواقع العدو بجيزان
[13/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by