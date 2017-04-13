سول : بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة [14/أبريل/2017] سول - سبأ:

قالت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم ، أنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، نظرا لاحتمال إجراء تجربة نووية سادسة قبل أو بعد الذكرى الـ 105 لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ الذي يصادف يوم غد السبت.



واضاف مدير مكتب الشؤون العامة بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية نو جيه تشون، في تصريح بثته وكالة أنباء /يونهاب/ ، ان السلطات العسكرية في سول تعتقد بان بيونغ يانغ مستعدة لاجراء التجربة النووية الجديدة في أي وقت..ولكنه لفت إلى أنه لم يتم رصد أي تحرك عسكري غير معتاد في كوريا الشمالية حتى الآن.



جدير بالذكر أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقد بأن بيونغ يانغ تستعد لإجراء التجربة النووية في موقع/ بونغ كيه ري/ للتجارب النووية، شمال شرق كوريا الشمالية، في أي وقت..وأكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه، في تصريح له أمس / الخميس/، أنه اذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أو صاروخية جديدة، فإن بلاده ستتخذ إجراءات عقابية ضدها من خلال فرض العقوبات الأممية والمنفردة والضغوط عليها.

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