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آخر تحديث: الجمعة، 14 - أبريل - 2017 الساعة 12:08:10م
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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2017م بتعديل القرار الجمهوري رقم (87) لعام 2008م بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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سول : بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة
[14/أبريل/2017] سول - سبأ:
قالت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم ، أنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، نظرا لاحتمال إجراء تجربة نووية سادسة قبل أو بعد الذكرى الـ 105 لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ الذي يصادف يوم غد السبت.

واضاف مدير مكتب الشؤون العامة بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية نو جيه تشون، في تصريح بثته وكالة أنباء /يونهاب/ ، ان السلطات العسكرية في سول تعتقد بان بيونغ يانغ مستعدة لاجراء التجربة النووية الجديدة في أي وقت..ولكنه لفت إلى أنه لم يتم رصد أي تحرك عسكري غير معتاد في كوريا الشمالية حتى الآن.

جدير بالذكر أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقد بأن بيونغ يانغ تستعد لإجراء التجربة النووية في موقع/ بونغ كيه ري/ للتجارب النووية، شمال شرق كوريا الشمالية، في أي وقت..وأكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه، في تصريح له أمس / الخميس/، أنه اذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أو صاروخية جديدة، فإن بلاده ستتخذ إجراءات عقابية ضدها من خلال فرض العقوبات الأممية والمنفردة والضغوط عليها.
سبأ
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