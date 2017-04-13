مكتب صناعة العاصمة يتلف في أسبوع 18 طناً من مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية [14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الماضي نحو 18 طناً مواد غذائية ومنظفات متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 8 وحتى 12 أبريل الجاري في مديريات الأمانة العشر العديد من المخالفات التموينية والغذائية.



وأشار إلى أن الفرق الميدانية ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة ألفين و751 كرتون شوكولاته منوعة وتمور بمختلف أنواعها بينها تمر عراقي مخالف للمواصفات اليمنية في فترة الصلاحية وسمك مجمد بدون بيانات وزبادي وحقين وحلاوة طحينية تالفة وغير صالحة للاستهلاك ورقائق بطاطس مشكوك في تاريخ الصلاحية .. لافتا إلى أنه تم أيضا ضبط قرابة عشرة آلاف و22 علبة مياه معدنية عبوة لترين لاتحمل بطاقة بيانات الصلاحية، إلى جانب ضبط وتحريز 615 باكت أدوات تجميل منتهية الصلاحية.



وبين الخولاني أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية (الغرامة المالية، وفك تحريز) حيال أربع قضايا تموينية، وإحالة تسع قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير ثلاثة محاضر ضبط مخالفة لثلاث منشآت تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش.



وأكد أن فرق التفتيش الميدانية التابعة للمكتب ستواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحالات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المخالفات التموينية ومخالفات الأسعار.

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