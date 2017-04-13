هيئة الأدوية تؤكد وجود مخالفات في أسعار الأدوية وتشكل لجان ميدانية [14/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني أن الهيئة شكلت لجان ميدانية للنزول إلى الأسواق المحلية لضبط التسعيرة وتوفير الدواء.



وأوضح الدكتور المداني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة بجميع كادرها لضبط ومراقبة السوق الدوائية وتوفير الدواء خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر على البلاد.



وأشار إلى أن اللجان رفعت تقارير ميدانية تم رفعها لقيادة وزارة الصحة بشأن وجود مخالفات كبرى في أسعار الأدوية من قبل عدد من الشركات، مرفقة بعدد من التوصيات لإيجاد حلول ناجعة لتلك المخالفات ومنها إحالة المخالفين إلى النيابة.



واستغرب الدكتور المداني المحاولات المستمرة لتعطيل عمل الهيئة وإيقاف أداءها وجهودها الوطنية وإدخالها في دوامة الصراع السياسي على المناصب.. لافتا إلى أن الهيئة جهة وطنية خدمية ولا تحتمل أي مناكفات ويجب النأي بها عن أي صراعات قد لا تخدم سوى العدوان السعودي الغاشم.



وجدد التأكيد التزام الهيئة بتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى المتعلقة بإيقاف وإلغاء أي قرارات تم اتخاذها عقب تشكيل الحكومة وعدم اتخاذ أي قرارات إلا بالرجوع للمجلس السياسي.



ودعا رئيس الهيئة العليا للأدوية الجميع إلى دعم جهود الهيئة ومساندتها في مهمتها الإنسانية والوطنية في ظل العدوان.

سبأ