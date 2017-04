Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل US-Saudi warplanes wage 4 raids in Sourwah



SANAA, Apr 13 (Saba) - The US-Saudi aggression coalition waged three air strikes on North of the Sarawah market and a raid on Al-Makhdarah area, a military official told Saba on Thursday.



The source pointed out that the mercenaries of the aggression shelled the houses and farms of citizens in different areas of Sourwah district.



SABA [14/أبريل/2017]SABA