NEW YPORK, 13 Avril (SABA)- M. Edris Jaza`eri, Rapporteur spécial des sanctions internationales et droits de l'homme des Nations Unies, a déclaré mardi que le blocus, qui ont été imposées au Yémen par la Coalition dirigée par l'Arabie depuis mars 2015, devraient être levées, en décrivant comme arbitraire et illégale.



M. Jaza`eri a dit dans un communiqué « il y a eu des restrictions injustifiées à l'admission des marchandises commerciales et humanitaires et des services au Yémen », appelant à permettre aux aides de secours parviennent aux personnes au Yémen.



Soutenue par les gouvernements américains et britanniques, la coalition a été largement critiquée par les organisations internationales des droits de l'homme pour imposer assiéger le Yémen, qui ont tué des enfants et des femmes au Yémen.



Trois organisations internationales travaillant au Yémen ont confirmé que la sécurité alimentaire est détériorée depuis l'analyse récente de la classification provisoire effectuée en Juin 2016, soulignant que cela pourrait être pire si le port de Hodeïda a été ciblé.



