محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام البطولة المدرسية بمديريات المراوعة وباجل والميناء بالحديدة الحديدة - سبأ :



كرم وكيل محافظة الحديدة لشؤون الشباب والرياضة صدام ناصر اليوم الفائزين في البطولة المدرسية التي نظمتها مدرسة البشائر بمديرية المراوعة بمشاركة 24 فريقاً من مديريات المراوعة وباجل والميناء.



وفي المباراة النهائية للبطولة التي استمرت شهرين تمكن فريق فرسان باجل من الفوز بالبطولة بعد أن تغلب على فريق نجوم كاميرون بمديرية المراوعة بهدف دون رد.



وفي الختام أشاد وكيل المحافظة لقطاع الشباب بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على هذه البطولة .



كما قام وكيل المحافظة لقطاع الشباب ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة محمد يوسف غلاب وأمين عام المجلس المحلي بمديرية المراوعة قاسم ربيع بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق نجوم باجل.



كما تم تكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة بالشهادات التقديرية.

سبـأ [13/أبريل/2017]سبـأ