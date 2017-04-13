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وحدات الجيش واللجان الشعبية تنفذ عمليات اقتحام نوعية لعدد من مواقع العدو بجيزان
[13/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :

 نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم عمليات اقتحام نوعية لعدد من مواقع العدو السعودي وثكناته العسكرية بجيزان .

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من أبطال الجيش واللجان الشعبية اقتحمت تبتي القمامة والحمراء في الغاوية ما أدى إلى مصرع وجرح العديد من جنود العدو السعودي .

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت أيضاً ثكنة عسكرية للعدو السعودي خلال عملية الاقتحام ودمرت ثلاث آليات عسكرية سعودية، رغم الإسناد الجوي من الطيران الحربي الذي شن أربع غارات على جبل الدود والأباتشي قصف بأكثر من 30 صاروخاً .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تبة رباحة وموقع الغاوية والمركز الحكومي في القفل ومركز جلاح، بالإضافة إلى استهداف تجمعات الجيش السعودي وتدمير تحصيناته في الدفينية وشمال القرن بعشرات من قذائف المدفعية .

وذكر المصدر أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع العبادية بجيزان، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في منفذ علب بعسير .

سبـأ
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