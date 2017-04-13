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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 08:50:59م
قرار جمهوري بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2017م بتعديل القرار الجمهوري رقم (87) لعام 2008م بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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وزارتا الإعلام والثقافة تنعيان الفنانة نجاح أحمد ( مصحح )
[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 نعت وزارتا الإعلام والثقافة الفنانة الغنائية المتميزة والمتألقة نجاح أحمد الذي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 65 عاماً وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني.

وعبر بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة النجيمات بالعاصمة صنعاء غدا عقب صلاة الجمعة في جامع بلال حي بيت معياد .

سبـأ
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