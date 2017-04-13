[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
نعت وزارتا الإعلام والثقافة الفنانة الغنائية المتميزة والمتألقة نجاح أحمد الذي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 65 عاماً وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني.
وعبر بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة النجيمات بالعاصمة صنعاء غدا عقب صلاة الجمعة في جامع بلال حي بيت معياد .
سبـأ