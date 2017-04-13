[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2017م بتعديل القرار الجمهوري رقم (87) لعام 2008م بإنشاء المجلس الإقتصادي الأعلى.
ونصت المادة الأولى من القرار بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 2008م بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى بحيث يشكل على النحو التالي :
1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2- نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية نائباً
3- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عضواً
4- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواَ
5- وزير المالية عضواَ
6- وزير النقل عضواَ
7- وزير النفط والمعادن عضواً
8- وزير الشؤون القانونية عضواَ
9- وزير الصناعة والتجارة عضواَ
10- وزير الإتصالات وتقنية المعلومات عضواً
11- محافظ البنك المركزي اليمني عضواَ
12- رئيس اللجنة الاقتصادية الاستشارية للمجلس السياسي الأعلى عضواً
13- أمين عام مجلس الوزراء عضواَ
كما نصت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل به من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سبـأ